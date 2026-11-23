Москва23 ноя Вести.Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд РФ в размере 30% позволит сформировать дополнительные средства для социального обеспечения россиян. Об этом заявил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в интервью ИС "Вести".

Партия не поддержала законопроекты о бюджетах Фонда пенсионного и социального страхования и ФОМС на 2027–2029 годы. По словам Миронова, в законодательстве сохраняется несправедливость.

Если вы получаете до 5 млн рублей в год, то платите в Социальный фонд 30%. А если получаете больше 5 млн рублей в год, - какой вы богатенький, какой вы молодец, - вы платите только 15% заявил лидер "Справедливой России"

Почему тот, кто получает больше, платит в два раза меньше, задал риторический вопрос Сергей Миронов.

И когда начинают придумывать различные дополнительные взыскания, я говорю: верните нормальную шкалу. Пускай 30% платят все считает он

И тогда, по его словам, можно будет найти деньги на 13-ю пенсию и на ежеквартальную индексацию пенсий по реальной практической инфляции.