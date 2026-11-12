Москва12 ноя Вести.Необходимо возобновить программу туристического кешбэка, которая несколько лет назад пользовалась большим спросом у россиян. Об этом ТАСС сообщил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Для семей с детьми Миронов предлагает запустить отдельную программу с возвратом 50% стоимости поездки за одного ребенка. А проезд к месту отдыха, по его мнению, должен, быть бесплатным.

Нужна прогрессивная шкала: чем больше детей в семье, тем выше процент возврата: 50% для одного ребёнка, 60% - для двух, 70% - для трех и более детей отметил Миронов

Кроме того, он выступил за создание отдельной квоты в санаториях для людей старше 70 лет. Миронов считает, что такие поездки обходятся дорого, а получить льготную путевку через органы соцзащиты непросто.