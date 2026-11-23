Миронов предложил изменить прогрессивную шкалу налогообложения для миллионеров Миронов предложил ввести налог в 25% для россиян с доходом от 250 млн рублей

Москва23 ноя Вести.Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в интервью ИС "Вести" предложил продолжить прогрессивную шкалу налогообложения для тех, кто зарабатывает сотни миллионов рублей в год.

Давайте те, кто получает 250 млн рублей в год, хотя бы 25% [налогов] платить. А те, кто получает более 500 млн рублей в год, такие есть у нас. У нас за последние годы на 81 человек выросло количество долларовых миллиардеров. Так давайте с них брать нормальные деньги сказал депутат

Сергей Миронов впервые за три месяца лично принял участие в публичном мероприятии в Госдуме. Ранее политик был вынужден временно скорректировать рабочий график и отказаться от очных мероприятий из-за травмы, полученной в ходе поездки в Алтайский край.