Москва23 ноя Вести.Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в комментарии ИС "Вести" рассказал о самочувствии. Сегодня он впервые появился на публике после длительного перерыва.

Я очень рад тому, что впервые за три месяца я у себя в Государственной думе, в кабинете заявил он

Парламентарий напомнил, что в конце августа он получил травму.

Травма оказалась серьезнее, чем я думал. Огромная благодарность врачам и медсестрам и в Новосибирске, и в Москве. Очень многое сделали и продолжают делать для того, чтобы я чувствовал себя в порядке сказал Миронов

Парламентарий подчеркнул, что он пребывает в бодром расположении духа.

Я служил в воздушно-десантных войсках. У нас есть принцип: "Никто, кроме нас". Поэтому полный вперед, все нормально, процесс выздоровления будет продолжен добавил он

Сергей Миронов получил травму во время рабочей поездки в Алтайский край в августе 2026 года; в публичных сообщениях политик характеризовал ее как небольшую, но она потребовала трехмесячного восстановления и корректировки рабочего графика.