Москва9 сен Вести.Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов опроверг слухи о своей тяжелой болезни. Он заявил ИС "Вести", что чувствует себя хорошо, но пока вынужден оставаться в больнице.

Я постоянно на связи со своими соратниками. Я в курсе всей избирательной кампании, я все отслеживаю, мои товарищи со мной советуются, я даю установки. Ну, а тем, кто задает мерзкие, абсурдные вопросы, хочу по-русски сказать: не дождетесь, господа, перебьетесь вы. Мы за правду, мы за справедливость, мы за наш многонациональный народ. И мы обязательно будем в Государственной Думе девятого созыва и будем принимать законы, нужные нашим людям, чтобы нашим людям жилось по справедливости и по правде в нашей прекрасной родине России