Москва28 сен Вести.Владимир Путин во время встречи с руководством парламентских партий поинтересовался у первого зампреда "Справедливой России" Александра Бабакова здоровьем лидера партии Сергея Миронова и попросил передать ему привет.

Бабаков ответил, что Миронов успешно провел в видеорежиме заседания президиума и фракции, на которой его избрали руководителем, а также передал президенту ответные приветствия.

Ранее в партии сообщали, что Миронов получил травму во время поездки в Алтайский край и проходил лечение в больнице.