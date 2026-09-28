Москва28 сенВести.Владимир Путин во время встречи с руководством парламентских партий поинтересовался у первого зампреда "Справедливой России" Александра Бабакова здоровьем лидера партии Сергея Миронова и попросил передать ему привет.
Бабаков ответил, что Миронов успешно провел в видеорежиме заседания президиума и фракции, на которой его избрали руководителем, а также передал президенту ответные приветствия.
Ранее в партии сообщали, что Миронов получил травму во время поездки в Алтайский край и проходил лечение в больнице.