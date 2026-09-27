Москва27 сен Вести.Партия "Справедливая Россия" находится на экстремальном уровне благодарности своим избирателям. Об этом ИС "Вести" рассказала депутат Госдумы VIII созыва от фракции "Справедливая Россия" Марина Ким.

Она добавила, что партия много лет доказывает, что ей можно доверять.

Мы находимся на экстремальном уровне благодарности нашим избирателям, которые пришли и ногами, бумагой проголосовали за нашу партию, потому что уже много лет мы доказываем то, что мы те, кому можно доверять. А то, что касается Центризбиркома и вообще вот самой процедуры проведения выборов, на самом деле сделано на высочайшем уровне. У нас нет никаких оснований не доверять, оспаривать результаты выборов заявила Ким

Ранее руководитель фракции "Справедливая Россия" Госдумы VIII созыва Сергей Миронов заявил, что враги страны хотят добиться паники среди населения. Он выразил уверенность, что такие попытки не увенчаются успехом.