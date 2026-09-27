Москва27 сен Вести.Враги России рассчитывают на панику и уныние внутри страны, но их попытки раскачать ситуацию в стране не увенчаются успехом. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил руководитель фракции "Справедливая Россия" Госдумы VIII созыва Сергей Миронов.

Враги наши очень рассчитывают на то, что мы запаникуем. Что мы будем в унынии, мы будем в печали, мы будем в горести. Они очень хотят раскачать ситуацию в нашей стране. Не дождутся. Наше дело правое, победа будет за нами