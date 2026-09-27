Москва27 сен Вести.Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов назвал несколько причин неудачного выступления партии на выборах в Госдуму. Его письмо приводит РБК.

В своем письменном ответе на вопросы издания Миронов заявил, что окончательные выводы можно будет сделать после анализа результатов по каждому региону.

Но есть и очевидные вещи. Первое – все-таки в условиях СВО, перед лицом внешних угроз избиратель объединяется вокруг власти, и мы видим, что как результат – в целом все партии кроме ЕР уменьшили присутствие в Госдуме своих представителей, а партия власти, наоборот, прибавила более двух десятков мандатов написал лидер партии

Среди других причин лидер "Справедливой России" назвал активные и дорогостоящие избирательные кампании, а также высокую активность "Новых людей" и ЛДПР.

Кроме того, Миронов связал результат партии с тем, что часть ее сторонников не пришла на избирательные участки. По его мнению, некоторые из них не верили в возможность повлиять на власть в сложившихся условиях.

"Справедливая Россия" с трудом преодолела пятипроцентный барьер и показала худший результат в своей истории. Партия потеряла десять депутатских мандатов, а в новом созыве Госдумы ее будут представлять 17 парламентариев.