Москва21 сенВести.Председатель "Справедливой России" Сергей Миронов продолжает активно участвовать в работе партии и после полученной травмы. Об этом сообщил первый заместитель председателя партии Александр Бабаков.
По его словам, состояние Миронова вполне удовлетворительное.
Он активно принимает участие в организации работы нашей партиисказал Бабаков на пресс-конференции в ТАСС
Ранее Миронов сообщал, что получил травму во время рабочей поездки в Алтайский край.
После этого участие в предвыборных дебатах и агитационных мероприятиях было поручено Бабакову.
Сам лидер "Справедливой России" опроверг слухи о тяжелом заболевании, информацию о котором в начале сентября распространил ряд анонимных Telegram-каналов.