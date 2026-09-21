Бабаков: Миронов продолжает участвовать в работе партии после травмы

Бабаков рассказал о состоянии получившего травму Миронова Бабаков: Миронов продолжает участвовать в работе партии после травмы

Москва21 сен Вести.Председатель "Справедливой России" Сергей Миронов продолжает активно участвовать в работе партии и после полученной травмы. Об этом сообщил первый заместитель председателя партии Александр Бабаков.

По его словам, состояние Миронова вполне удовлетворительное.

Он активно принимает участие в организации работы нашей партии сказал Бабаков на пресс-конференции в ТАСС

Ранее Миронов сообщал, что получил травму во время рабочей поездки в Алтайский край.

После этого участие в предвыборных дебатах и агитационных мероприятиях было поручено Бабакову.

Сам лидер "Справедливой России" опроверг слухи о тяжелом заболевании, информацию о котором в начале сентября распространил ряд анонимных Telegram-каналов.