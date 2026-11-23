Москва23 нояВести.Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов впервые за три месяца лично принял участие в публичном мероприятии в Госдуме. Парламентарий посетил конференцию "Россия в период кризиса европейской безопасности", где присутствующие встретили его аплодисментами.
Надо начинать!заявил Сергей Миронов участникам мероприятия
Ранее политик был вынужден временно скорректировать рабочий график и отказаться от очных мероприятий из-за травмы, полученной в ходе поездки в Алтайский край. В период восстановления Миронов продолжал дистанционно участвовать в партийной деятельности и парламентской работе.