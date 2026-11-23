Миронов выступил в Госдуме после трех месяцев восстановления после травмы

Сергей Миронов впервые за три месяца появился на мероприятии в Госдуме Миронов выступил в Госдуме после трех месяцев восстановления после травмы

Москва23 ноя Вести.Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов впервые за три месяца лично принял участие в публичном мероприятии в Госдуме. Парламентарий посетил конференцию "Россия в период кризиса европейской безопасности", где присутствующие встретили его аплодисментами.

Надо начинать! заявил Сергей Миронов участникам мероприятия

Ранее политик был вынужден временно скорректировать рабочий график и отказаться от очных мероприятий из-за травмы, полученной в ходе поездки в Алтайский край. В период восстановления Миронов продолжал дистанционно участвовать в партийной деятельности и парламентской работе.