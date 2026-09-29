Песков: Путин в Кремле по отдельности поговорил с руководителем каждой партии

Путин провел отдельные беседы с лидерами парламентских партий Песков: Путин в Кремле по отдельности поговорил с руководителем каждой партии

Москва29 сен Вести.Президент России Владимир Путин после встречи с представителями парламентских партий в Кремле отдельно переговорил с каждым из ее участников. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он по отдельности переговорил с каждым из участников сказал Песков

Во встрече, состоявшейся в понедельник после выборов в Госдуму, участвовали председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, глава КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, первый зампред "Справедливой России" Александр Бабаков и зампред партии "Новые люди" Владислав Даванков.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября.

Ранее Путин провел в Кремле встречу с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой, в ходе которой обсуждались итоги прошедших выборов.