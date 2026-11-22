Москва22 ноя Вести.Идея облегчить жизнь российских школьников правильная. Об этом в беседе с RT заявил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, комментируя рекомендацию Роспотребнадзора переходить на пятидневную учебную неделю вместо шестидневной.

Вместе с тем политик обратил внимание, что необходимо выбрать правильный день для дополнительного выходного.

Идея облегчить жизнь школьников правильная, но делать это надо не посередине недели. Если в среду будет легкий день и мало уроков, то дети расслабятся, и потом до конца недели их не соберешь сказал Миронов

По его словам, у школьников должны быть два полноценных выходных дня - суббота и воскресенье. Он объяснил, что за это время учащиеся успеют отдохнуть и придут в школу в понедельник с новыми силами.

Ранее в Роспотребнадзоре рекомендовали школам переходить на пятидневную неделю вместо шестидневной, если это позволяет сделать вместимость. Как пояснили в ведомстве, при пятидневном графике у школьников будет больше времени на отдых.