Школам в России рекомендовали перейти на пятидневную неделю Роспотребнадзор рекомендует школам по возможности перейти на пятидневную неделю

Москва22 ноя Вести.Роспотребнадзор рекомендовал школам переходить на пятидневную неделю вместо шестидневной, если это позволяет сделать вместимость. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на документ ведомства.

Решение о введении шестидневной недели, которой придерживаются некоторые учебные заведения, они принимаю самостоятельно.

При соответствии количества обучающихся проектной вместимости зданий образовательной организации для всех обучающихся рекомендуется пятидневный недельный учебный режим говорится в тексте

В документе также отмечается, что при пятидневном графике ученики имеют больше времени на отдых. Кроме того, Роспотребнадзор призвал школы предусмотреть минимум три каникулярных периода длительность по семь дней и равномерно чередовать периоды учебы и отдыха для профилактики переутомления школьников. Так, учебный график может состоять из чередования 5-6 учебных недель с неделей каникул.