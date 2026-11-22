Москва22 нояВести.Роспотребнадзор рекомендовал школам переходить на пятидневную неделю вместо шестидневной, если это позволяет сделать вместимость. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на документ ведомства.
Решение о введении шестидневной недели, которой придерживаются некоторые учебные заведения, они принимаю самостоятельно.
При соответствии количества обучающихся проектной вместимости зданий образовательной организации для всех обучающихся рекомендуется пятидневный недельный учебный режимговорится в тексте
В документе также отмечается, что при пятидневном графике ученики имеют больше времени на отдых. Кроме того, Роспотребнадзор призвал школы предусмотреть минимум три каникулярных периода длительность по семь дней и равномерно чередовать периоды учебы и отдыха для профилактики переутомления школьников. Так, учебный график может состоять из чередования 5-6 учебных недель с неделей каникул.