Минпросвещения сократило каникулы в новом учебном году на один день

Минпросвещения: школьные каникулы в новом учебном году стали короче на один день Минпросвещения сократило каникулы в новом учебном году на один день

Москва24 окт Вести.Школьные каникулы в новом учебном году стали короче на один день по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в Министерстве просвещения России, передает РИА Новости.

Общая продолжительность осенних, зимних, весенних и летних каникул у школьников 2-11-х классов, обучающихся по четвертям, в 2026/27 учебном году составит 126 дней говорится в сообщении

При этом первоклассники будут иметь возможность насладиться еще одной неделей каникул - с 15 по 21 февраля 2027 года.

В министерстве отметили, что образовательные организации имеют право опираться на федеральный календарный учебный график или составлять собственный. При разработке документа школьное руководство может учитывать региональные и этнокультурные традиции.