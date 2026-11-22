Россиянам рассказали, что необходимо для введения в школах пятидневной недели Учитель Снегуров: для пятидневной недели нужно пересмотреть учебный план

Москва22 ноя Вести.Введение в школах пятидневной недели вместо шестидневной потребует реорганизации учебного плана, указал в разговоре с NEWS.ru заслуженный учитель России Александр Снегуров.

Предложение Роспотребнадзора заменить в школах шестидневную неделю пятидневной он назвал "хорошим и давно назревшим". Педагог указал, что такой шаг обоснован по многим пунктам.

Но дело в том, что предложение как будто не скоординировано и не согласуется с другими тенденциями, которые мы наблюдаем: с перегрузкой учащихся, введением новых предметов и дополнительных занятий. Эти тенденции противоречат достаточно разумной и ожидаемой инициативе, поскольку с учетом существующей нагрузки мы не уложимся в пятидневную учебную неделю, либо тогда у нас будет по восемь-девять уроков отметил Снегуров

Он добавил, что, помимо этого, есть организационные и технические ограничения. Так, школы могут не располагать подходящими помещениями или обучение в школе идет в две смены – тогда расписание уроков не уложить в пять дней.

Педагог считает, что суббота могла бы стать днем развития, когда школьники с утра могут ходить на кружки, посещать экскурсии, проводить время с родителями и друзьями, а также готовиться к следующей учебной неделе и отводить внимание требующим повышенного внимания заданиям – выучить стихотворение или заполнить контурную карту, выполнить проект или подготовиться к олимпиаде.