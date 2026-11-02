В ГД предложили ограничить премии руководству компаний при долгах по зарплате Миронов предложил лишать премий руководство при долгах компании по зарплате

Москва2 ноя Вести.Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с инициативой о запрете выплаты премий руководителям компаний, имеющих задолженности перед работниками по зарплате. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.

Документ предусматривает внесение изменений в трудовое законодательство, передает ТАСС.

Предлагаю запретить выплачивать премии, единовременные поощрительные выплаты и стимулирующие вознаграждения руководителю организации, его заместителям, главбуху и другим топ-менеджерам при наличии просроченной задолженности по зарплате в компании более одного месяца пояснил агентству Миронов

Согласно проекту, ограничение должно действовать до полного погашения компанией задолженности. В пояснительной записке отмечено, что действующее трудовое законодательство не содержит прямого ограничения на выплату премий руководству при наличии у компании просроченной задолженности по зарплате. Миронов отметил, что это противоречит принципам социальной справедливости, но примеров тому немало.

Ранее Миронов выступил с предложением сделать выплату годовой премии, которую часто называют 13-й зарплатой, обязательной для всех работающих россиян. По его мнению, эта выплата поможет компенсировать отставание доходов граждан от инфляции.