Миронов: годовая премия должна стать обязательной для всех работающих россиян

В Госдуме предложили сделать 13-ю зарплату обязательной выплатой Миронов: годовая премия должна стать обязательной для всех работающих россиян

Москва13 сен Вести.Председатель "Справедливой России" Сергей Миронов предложил сделать выплату годовой премии, которую часто называют 13-й зарплатой, обязательной для всех работающих россиян. Об этом политик заявил в разговоре с ТАСС.

По словам Миронова, выплачивать премию следует перед Новым годом или 1 Мая.

13-я зарплата поможет компенсировать отставание доходов от инфляции. Выплачивать ее предлагаем к Новому году или 1 Мая заявил он

Миронов также напомнил, что справороссы ранее предлагали законодательно закрепить норму о 13-й пенсии. По мнению политика, выплата должна быть не ниже 1,5 прожиточного минимума пенсионера, например, в этом году она могла составить 24,4 тысячи рублей.