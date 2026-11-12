Москва12 нояВести.За коррупционные преступления в сфере обороны и безопасности следует назначать смертную казнь. Об этом сообщил руководитель "Справедливой России", депутат Госдумы Сергей Миронов, передает "Газета.Ru".
Самое мерзкое и отвратительное, когда воруют не просто много, а когда воруют на крови, обворовывают армию, солдатотметил парламентарий
Так он прокомментировал инициативу Минюста повысить пороги крупного и особо крупного размера хищений из-за инфляции.
Ранее сообщалось, что Минюст предложил пересмотреть действующие критерии для определения крупного и особо крупного размера хищения, которые не корректировались более 20 лет.
В ведомстве считают, что крупный размер хищения необходимо поднять с 250 тысяч до 1,5 миллиона рублей, а особо крупный размер - с 1 миллиона до 6 миллионов рублей.