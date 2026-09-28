Москва28 сен Вести.Депутат Госдумы Сергей Миронов вновь призвал отменить мораторий на смертную казнь в РФ, сообщил SHOT. Поводом стало сообщение об окончании административного надзора за Александром Пустоваловым, который также известен как Саша Солдат. Он получил срок за 22 убийства и провел в колонии 24 года.

Сергей Миронов предложил отменить мораторий на смертную казнь после публикации SHOT о Саше Солдате говорится в сообщении

Ранее 28 сентября стало известно, что один из самых известных киллеров 1990-х годов Александр Пустовалов после освобождения обосновался в Московской области. Журналисты опубликовали фото и видео бывшего штатного киллера ореховской ОПГ.

Когда максимальным наказанием стало пожизненное заключение, наши суды то ли ввиду психологических причин, то неких корпоративных стандартов крайне неохотно прибегают к этой "высшей мере". Соответственно "гуманизируется" вся линейка наказаний, так как предпочтение как правило отдается более мягкому варианту перед более жестким сказал Миронов

В ноябре у Пустовалова заканчивается срок административного надзора. После снятия всех ограничений ему больше не нужно будет несколько раз в месяц отмечаться в МВД.

Сергей Миронов ранее уже выступал с предложением отменить в России мораторий на смертную казнь. Так, еще в 2023 году он обращался с этим вопросом в Конституционный суд РФ.