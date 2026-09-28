SHOT: один из самых известных киллеров 90-х Саша Солдат живет в Подмосковье

Стало известно, где живет один из самых известных киллеров 90-х Саша Солдат SHOT: один из самых известных киллеров 90-х Саша Солдат живет в Подмосковье

Москва28 сен Вести.Один из самых известных киллеров 1990-х годов Александр Пустовалов, известный как Саша Солдат, после освобождения из колонии обосновался в Московской области, пишет SHOT.

Издание опубликовало фото и видео бывшего штатного киллера ореховской ОПГ после выхода на свободу. Он снова ходит в тактической одежде, качается, затюнинговал свой джип и сделал сыну гражданство США.

У 53-летнего Пустовалова простенький 11-й айфон и самодельное обручальное кольцо из монет. … Пустовалов залег на дно в загородном доме в Подмосковье. Официально экс-ореховский не работает говорится в публикации

Саша Солдат после 24-летнего заключения вышел из ИК-9 Тверской области в ноябре 2023 года. Долгое время ему удавалось скрывать свое местоположение.

В ноябре у Пустовалова заканчивается срок административного надзора. После снятия всех ограничений ему больше не нужно будет несколько раз в месяц отмечаться в МВД.

Издание предполагает, что он вместе с женой и 14-летним сыном может уехать за границу.