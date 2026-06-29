Разведчик-нелегал рассказал о своей жизни после того, как его рассекретили

Разведчик-нелегал рассказал, как живет после того, как его рассекретили Разведчик-нелегал рассказал о своей жизни после того, как его рассекретили

Москва29 июн Вести.Полковник Службы внешней разведки России в отставке Сергей Черепанов в интервью Андрею Малахову рассказал, как живет после того, как его рассекретили. Об этом сообщает ИС "Вести".

Черепанов сказал, что любит активный отдых и путешествия.

Не сидеть же на печке. Надо все время двигаться, что-то интересное находить. Жить надо, жить, жить. Я не люблю риск. Мне как-то это не нравится рисковать. Движуху люблю. А зимой на снегоходах. Самозабвенно я на нем катаюсь, где-то 40-80 км в день и даже от Петрозаводска до Кижей сгонял туда-обратно. Очень интересно … Теперь за границей я не могу путешествовать больше. А потом у меня же не путешествия были, они такие поездки, что ничего не увидишь особо. У нас специфический взгляд на все это и специфические задачи там. Поэтому, так как уже за границей не могу, вот открылась возможность попутешествовать по России. Мне очень нравится посмотреть свою страну. Вы не представляете, как приятно на родном языке говорить рассказывает Черепанов

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