Разведчик-нелегал рассказал, как служба за рубежом повлияла на его личность Разведчик Черепанов рассказал, что его легенды наложили отпечаток на личность

Москва29 июн Вести.Роли и легенды, под которыми полковник Службы внешней разведки России в отставке Сергей Черепанов работал за рубежом, наложили отпечаток на его личность. Об этом он заявил в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

Черепанов рассказал, что работал в Центральной и Южной Америке, Западной и Восточной Европе, а также в Карибском бассейне и на Балканском полуострове.

Нелегал, когда он создает образ, который он будет легендировать, он, как по Станиславскому, он идет от себя к роли, а не от роли к себе. Потому, что вот не играет роли, он живет. А чтобы жить, все-таки надо быть ближе к себе, потому что иначе эта фальшь выйдет наружу. Или будет очень сложно это интерпретировать для внутренней психики сказал разведчик

Также он привел в пример советского и российского актера Иннокентия Смоктуновского.

Когда он Гамлета исполнил, и как раз он шел от себя к роли, и потом ему очень долго пришлось выходить из этого. Поэтому особой разницы, кардинального отличия между тем легендируемым образом и мною, вообще-то, нет. Но есть нюансы – накладывается определенный фильтр на вот то, что было, фильтр национальности, то есть которую вы представляете, ну, что-то от воспитания, что-то от поведения добавил разведчик

Ранее Черепанов рассказал под какими прикрытиями работал за рубежом.