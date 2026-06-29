Разведчик-нелегал опроверг мифы из книг и фильмов о подготовке коллег Разведчик опроверг мифы из книг и фильмов о подготовке коллег

Москва29 июн Вести.Полковник Службы внешней разведки России в отставке Сергей Черепанов опроверг мифы из книг и фильмов о подготовке его коллег. В интервью Андрею Малахову он заявил, что такие данные являются секретными, сообщает ИС "Вести".

По словам Черепанова, подготовка специалистов в основном сконцентрирована на изучении языка и специальных предметах.

Их содержание, методика преподавания, закрепление полученных навыков является секретной информацией. Иногда появляются у нас публикации там о подборе, как выбирают кандидатов, как готовят. Это литературный вымысел. Произведения литературные, надо привлечь как-то внимание там и так далее. Они не соответствуют реалиям … У меня часто спрашивают: "А на каком языке думают нелегалы?" Ну, на языке, который у него по легенде. Значит, если ты там испанец, значит, на испанском, англичанин – на английском. Как только он пересекает границу, так он переходит на эти языки рассказал разведчик

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