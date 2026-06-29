Москва29 июн Вести.Полковник Службы внешней разведки России в отставке Сергей Черепанов из-за работы не видел свою супругу 18 лет. Об этом он рассказал в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

По словам Черепанова, со своей женой он познакомился в университете.

Она училась в параллельной группе … Мне показывали девушку, такую симпатичную, очень привлекательную … И вот я обратил внимание, но там были конкуренты. И ей нагадали: "Ты замуж выйдешь за военного, не совсем военного. Вот он будет не такой военный, как все". Сбылось. До сих пор вспоминаем иногда эту гадалку. То есть у нас скромные там 47 лет сейчас брака. Из 47 лет 18 надо убрать. Мы не виделись где-то 18 лет … Это образ жизни не только мой, но и моей семьи. И образ жизни моей супруги, и она приняла этот образ жизни, я ей безмерно благодарен сказал Черепанов

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