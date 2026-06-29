Москва29 июн Вести.Полковник Службы внешней разведки России в отставке Сергей Черепанов в интервью Андрею Малахову рассказал, какие мелочи могут выдать российского разведчика. Об этом сообщает ИС "Вести".

По его словам, в то время акцента и привычек советских людей за рубежом еще особо никто не знал.

Есть привычки, но это на подготовке отрабатывается в основном … Ну, во-первых, жестикуляция какая-то, как мы репу чешем. Как нос чесать правильно? По-другому чешется … Вот вы ушли, вышли из дома, обратно возвращаетесь, чтобы дорога у вас сложилась, что вы делаете – ну, язык показываете в зеркало, да? … Там не надо показывать язык … Я работал в режиме коротких командировок до года. У меня, скажем так, наоборот, была проблема. Я поехал, вернулся в Россию, побыл там два месяца, например, обрусел. Обратно возвращаюсь, значит мне снова надо интегрироваться в это общество. Язык садится, ушки садятся … скорость речи садится. В общем, это сложно достаточно рассказал разведчик

Ранее Сергей Черепанов рассказал, как его чуть не рассекретили в 2010 году.