Разведчик-нелегал Черепанов рассказал, как его чуть не рассекретили в 2010 году Разведчик-нелегал рассказал, как ему удалось избежать ареста в 2010 году

Москва29 июн Вести.Полковнику Службы внешней разведки России в отставке Сергею Черепанову удалось избежать ареста в 2010 году. О том, как это произошло, он рассказал в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

Черепанов рассказал, что в 2010 году в подземном гараже его встретил мужчина в костюме и с папкой.

Он сказал: "Знаете, у вас большие неприятности в жизни, у меня в руках вот папка — это ваша жизнь. Она может быть улучшена или ухудшена или разрушена" … Англичане подготовились к этому, у них был сценарий явно. Все это снималось на камеру и записывалось … Он открывает эту папку, я не смотрю ее … говорю: "Я очки забыл, ты отстань от меня вообще". Дальше … начинаются угрозы … И тут он называет мои настоящие российские документы … Учил долго, достаточно внятно, сказал фамилию, имя, отчество. Звание только не сказал рассказывает разведчик

Также Черепанов отметил, что после угроз мужчина начал называть его профессионалом и проявлять уважение.

Потом мы дошли до дома … он пытается за мной проскользнуть с этой папкой, у него задача показать там какие-то материалы. Я отказываюсь. Не беру его визитку. И после этого он мне говорит: "Ты ничего не понял. Для тебя все кончено. И дома у тебя кончено. Мы разрушим твою жизнь и карьеру". Ну, намек на то, что "мы сообщим вашему руководству, вашим товарищам о том, что провал произошел по вашей вине". Вот примерно так. Я от этого отказываюсь, ухожу. И последнее, что он успел сказать: "у вас есть вот тут несколько часов, там до четырех дня, а время уже было где-то к 12-ти. Так. Если вы … с нами не свяжетесь, … то мы сообщаем все эти данные местным властям … Он допустил ошибку. То есть все рассчитали правильно британцы, подход был квалифицированным. Но у них было слабое звено, они действовали не на своей территории. А он сказал лишнего, что требует, чтобы мы еще не сообщали руководству этой страны … Значит, связываться с Россией, Бог ее знает, как оно получится и так далее рассказал разведчик

Также он добавил, что после этого принял решение покинуть страну.

У меня где-то 24 часа или 48, я решил рискнуть уходить. Хотя, в общем-то, должен был бы обратиться в наше посольство … тогда бы меня бы как бы вызволили. Ну, принял на себя этот риск. Ну и в течение суток ушел. А как уж я уходил, это оперативная информация, я ее сообщать не буду. Когда на следующий день я приземлился в нашем аэропорту Шереметьево … идут новости, и я вижу, как арестовывают десятку [разведчиков]. Вот это вот США сказал разведчик

Ранее Сергей Черепанов рассказал, как служба за рубежом повлияла на его личность.