Разведчик рассказал, что его легенды за рубежом адаптировались под задания

Разведчик-нелегал рассказал, под какими прикрытиями работал за рубежом Разведчик рассказал, что его легенды за рубежом адаптировались под задания

Москва29 июн Вести.Легенда, с которой полковник Службы внешней разведки России в отставке Сергей Черепанов работал за рубежом, адаптировалась в зависимости от заданий центра, которые он выполнял. Об этом он заявил в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

Как отметил Черепанов, за рубежом он работал под именем Генри Фрид.

Легенда, она адаптировалась в зависимости от заданий центра, которые я выполнял. Я был и фотографом, потому что специализация нашего подразделения, где я служил, были горячие точки и страны, где не было представительств Советского Союза, а потом и России … Было легче попасть туда, где военные действия, в качестве фотографа. Выдавал себя за начинающего бизнесмена, который хотел бы там организовать какой-то бизнес в мутной воде. Затем за владельца консультационной компании, но профиль консультационной компании, ее интересы, они тоже адаптировались к заданиям, которые ставились центром передо мной рассказал разведчик

Сергея Черепанова рассекретили совсем недавно. Почти четверть века он работал под чужим именем в 43 странах мира и ни разу не был разоблачен. Глава СВР Нарышкин пояснил, что имя разведчика-нелегала раскрывают только в том случае, если "риски отсутствуют".