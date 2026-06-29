Разведчик-нелегал рассказал, как англичанин спас его от досмотра в поезде Разведчик рассказал, как англичанин спас его чемодан с уликами от досмотра

Москва29 июн Вести.Полковник Службы внешней разведки России в отставке Сергей Черепанов в интервью Андрею Малахову рассказал, как англичанин спас его чемодан с уликами от досмотра в поезде. Об этом сообщает ИС "Вести".

Черепанов рассказал, что ехал ночным поездом из Швейцарии в другую страну по совету опытных нелегалов.

Отдаешь свой паспорт проводнику, и он тебе его возвращает уже в той стране, куда ты приедешь … Я так и сделал … Часа в три, останавливается поезд, а я же не сплю. Ну, откуда тут граница? Это только в фильмах такие вот не волнуются люди. Конечно, волнуешься, что уж там говорить. И вдруг я слышу, проводник называет мои данные … Подходят, стучат в наше купе … И у меня был такой чемоданчик, ручная кладь, которая привлекла [внимание]. И они сразу говорят: "Ну-ка, давай эту ручную кладь" … А она была непростая, она с секретом была. И если бы ее сумели бы раздраконить, то все, там уликовые материалы, все было сложно рассказывает Черепанов

Также он отметил, что в купе с ним по соседству ехал англичанин.

Он такой уже в возрасте, седовласый … И значит, просыпается этот англичанин, эти [проводники] начинают на меня наседать: "Открой". Я открыл, они смотрят, а там ну ничего не видно. Англичанин смотрел-смотрел, берет тапочек и на этих полицейских. Я только слышу: "Фак, фак-фак-фак". Они это поняли. Он тапочком запускает: "Вы что, – говорит, – насмотрелись каких-то фильмов там. Чего вы пристали к человеку? Не даете нам отдохнуть". Ну, англичанин на чистом английском их обматерил. Они это сообразили, говорят: "Все-все, до свидания". И ушли рассказывает Черепанов

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