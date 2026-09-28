В РФ предложили следить через GPS за освободившимися после тяжких преступлений

В РФ предложили ввести GPS-контроль за освободившимися после тяжких преступлений В РФ предложили следить через GPS за освободившимися после тяжких преступлений

Москва28 сен Вести.За освободившимися из колонии после осуждения за особо тяжкие преступления, в числе которых убийства и изнасилования, необходимо вести контроль с помощью GPS-трекеров, высказал свое мнение адвокат Иван Мельников в комментарии SHOT. Так он прокомментировал новость об одном из самых известных киллеров Александре Пустовалове, известном как Саша Солдат, с которого скоро снимут административный надзор.

Пустовалов получил срок за 22 убийства и провел в колонии 24 года. Ранее 28 сентября стало известно, что после освобождения он обосновался в Московской области. Журналисты опубликовали фото и видео бывшего штатного киллера ореховской ОПГ, у которого в ноябре заканчивается срок административного надзора.

Я бы лично предложил в рамках этого большого материала законодательно закрепить возможность для тех, кто выходит из колонии за убийство, за изнасилование по педофильским всевозможным статьям, по террористическим статьям, обязательства — административный надзор с использованием GPS-трекеров в обязательном порядке сказал Мельников

Степень опасности человека после освобождения, по мнению адвоката, должна учитываться при определении условий административного надзора. Мельников предлагает возвращать человека в колонию, если он нарушает установленные ограничения или пытается избавиться от GPS-трекера.

Также Мельников отметил, что в таких случаях, как с Пустоваловым, более справедливым наказанием было бы пожизненное заключение.

Пустовалов вышел из ИК-9 Тверской области в ноябре 2023 года. Долгое время ему удавалось скрывать свое местоположение.