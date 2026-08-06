Алаудинов выступил за смертную казнь на время трибунала над ВСУ

Алаудинов призвал вернуть смертную казнь на время трибунала над ВСУ Алаудинов выступил за смертную казнь на время трибунала над ВСУ

Москва6 авг Вести.Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России (ВС РФ), командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что после завершения специальной военной операции в России следует временно возобновить смертную казнь для проведения трибунала за военные преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

По словам Алаудинова, после окончания конфликта должен состояться судебный процесс, который он сравнил с Нюрнбергским трибуналом. Он также предложил пригласить на него представителей недружественных государств, чтобы они стали свидетелями судебного разбирательства.

Свой Нюрнбергский процесс у нас все равно будет. И эта война завершится только таким образом… Этот прототип Нюрнбергского процесса будет с русским названием сказал Алаудинов

В России смертная казнь не применяется с 1996 года в связи с действующим мораторием. Конституционный суд РФ ранее разъяснял, что введение смертной казни невозможно без изменения действующих правовых механизмов и конституционно-правового регулирования.