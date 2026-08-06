Москва6 авгВести.Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России (ВС РФ), командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что после завершения специальной военной операции в России следует временно возобновить смертную казнь для проведения трибунала за военные преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в интервью ТАСС.
По словам Алаудинова, после окончания конфликта должен состояться судебный процесс, который он сравнил с Нюрнбергским трибуналом. Он также предложил пригласить на него представителей недружественных государств, чтобы они стали свидетелями судебного разбирательства.
Свой Нюрнбергский процесс у нас все равно будет. И эта война завершится только таким образом… Этот прототип Нюрнбергского процесса будет с русским названиемсказал Алаудинов
В России смертная казнь не применяется с 1996 года в связи с действующим мораторием. Конституционный суд РФ ранее разъяснял, что введение смертной казни невозможно без изменения действующих правовых механизмов и конституционно-правового регулирования.