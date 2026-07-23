МИД: Россия будет добиваться от ООН своевременной реакции на преступления ВСУ

Москва будет добиваться, чтобы ООН своевременно реагировала на преступления ВСУ МИД: Россия будет добиваться от ООН своевременной реакции на преступления ВСУ

Москва23 июл Вести.Замглавы МИД России Александр Алимов и уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова намерены совместно добиваться своевременной реакции ООН на преступления ВСУ, сообщили в МИД РФ.

Встреча Алимова и Лантратовой состоялась в четверг. Стороны обсудили вопросы усиления координации между МИД России и аппаратом омбудсмена в контексте украинского кризиса и его рассмотрения в ООН.

Особый акцент сделан на важности углубления взаимодействия и наращивания совместных усилий для обеспечения адекватной и своевременной реакции руководства Секретариата ООН и профильных механизмов Всемирной организации на преступления ВСУ против гражданской инфраструктуры и мирного населения нашей страны подчеркивается в сообщении

Ранее официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин Аль-Хитан заявил, что удары ВСУ по складам Wildberries могут считаться военными преступлениями в соответствии с нормами международного права.