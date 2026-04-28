Замглавы МИД РФ встретится с представителем ООН по детям

Замглавы МИД РФ встретится с представителем ООН по вопросам о детях Замглавы МИД РФ встретится с представителем ООН по детям

Москва28 апр Вести.Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов совместно с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой в ближайшее время встретятся со специальным представителем генсека ООН по вопросам о детях и вооруженных конфликтах Ванессой Фрейзер, пишет РИА Новости.

Сегодня Ванесса Фрейзер прибыла в Москву.

Намерен провести с ней личную встречу с участием представителей заинтересованных структур приводит агентство слова Александра Алимова

По его словам, российская сторона надеется на углубленный обмен мнениями по вопросам защиты детей, затронутых конфликтом на Украине.

По информации Родиона Мирошника, посла по особым поручениям МИД РФ, только за первые 90 дней 2026 года из-за атак ВСУ погибли семь детей, пострадали более 60.