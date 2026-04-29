Алимов: РФ поднимет тему гибели детей в Иране на встрече с представителем ООН

Россия намерена обсудить гибель детей в Иране со спецпредставителем генсека ООН Алимов: РФ поднимет тему гибели детей в Иране на встрече с представителем ООН

Москва29 апр Вести.Заместитель главы МИД РФ Александр Алимов сообщил, что российская сторона намерена обсудить гибель детей в Исламской Республике Иран со спецпредставителем генсека ООН Антониу Гутерриша по вопросам о детях и вооруженных конфликтах Ванессой Фрейзер.

В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что планирует провести с ней личную встречу.

Требуют обсуждения ... чудовищные инциденты, связанные с гибелью [детей] в Иране в результате американо-израильских ударов сказал он

Заместитель главы российского МИД ранее рассказал о желании Фрейзер посетить Россию. Он отметил, что Москва может отвезти Фрейзер в новые регионы.

Накануне стало известно, что Фрейзер прибыла в Россию, чтобы обсудить защиту детей в ходе конфликта на Украине. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик​​ сообщил, что он проведет встречи с членами кабмина РФ и представителями российского дипломатического сообщества. Он добавил, что Фрейзер также намерена встретиться с другими заинтересованными сторонами.