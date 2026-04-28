В Россию приехала спецпредставитель Гутерриша по детям и вооруженным конфликтам

Спецпредставитель генсека ООН по вопросу детей Ванесса Фрейзер прибыла в РФ В Россию приехала спецпредставитель Гутерриша по детям и вооруженным конфликтам

Москва28 апр Вести.В Россию приехала спецпредставитель генсека ООН Антониу Гутерриша по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Ванесса Фрейзер, чтобы обсудить защиту детей в ходе конфликта на Украине, сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик​​​.

Ванесса Фрейзер, специальный представитель генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, прибыла в РФ сказал Дюжаррик журналистам, его слова приводит РИА Новости

По его словам, Фрейзер в России встретится с представителями российского дипломатического сообщества и членами российского кабмина, будет обсуждаться тема защиты детей в ходе вооруженного конфликта на Украине.

Также планируются встречи с другими заинтересованными сторонами, отметил Дюжаррик.

В начале марта замглавы МИД РФ Александр Алимов сообщал о желании Фрейзер посетить РФ. Он подтверждал, что Москва может отвезти ее в новые регионы.