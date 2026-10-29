Москва29 окт Вести.Вопросы, связанные с обеспечением поддержки бойцов спецоперации и их семей, проработаны детально. В этой работе приняли участие сами военнослужащие, отметил в беседе с ИС "Вести" руководитель фракции "Единой России" в Государственной думе Дмитрий Кобылкин.

Все замечания участников СВО были учтены, подчеркнул он.

Мы в этом направлении до деталей все практически проработали. Почему? Я объясню. Потому что первый раз в этом бюджете принимают участие депутаты Государственной думы - бойцы специальной военной операции, наши герои, которые очень внимательно относятся к каждой строчке и понимают боль своим сердцем. Они это видят, они это знают, и, конечно, не обращать на это внимания не может ни партия, ни правительство. Поэтому все замечания, которые были ими обозначены, учтены в этом нашем непростом, но очень сбалансированном бюджете сообщил Кобылкин

Ранее сообщалось о планах Единой России" решить трудности со списанием долгов бойцов СВО. После изменений в законодательстве возникла правовая коллизия, из-за которой военнослужащим могут отказывать в списании долгов до 10 млн рублей, если по кредитам уже началось судебное взыскание. Ассоциация российских банков ранее попросила ЦБ и Госдуму разъяснить порядок применения нормы.