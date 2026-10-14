ЛДПР внесла в Госдуму закон об освобождении от кредитов всех участников СВО

ЛДПР внесла закон об освобождении от кредитных долгов всех участников СВО ЛДПР внесла в Госдуму закон об освобождении от кредитов всех участников СВО

Москва14 окт Вести.ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об освобождении от кредитных долгов всех участников спецоперации, независимо от даты контракта. Об этом заявил ИС "Вести" депутат Госдумы Алексей Верещагин.

Сегодня списать кредиты может только тот, кто подписал контракт с Минобороны РФ после 1 декабря 2024 года.

Фракция ЛДПР внесла законопроект: освободить от кредитных долгов всех участников СВО, независимо от даты контракта сказал Алексей Верещагин

Подчеркивается, что поддержка ветеранов спецоперации и их семей является ежедневной работой партии.

О том, какие меры государственной поддержки полагаются участникам спецоперации в 2026 году, - в этом материале ИС "Вести".