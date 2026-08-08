Володин рассказал, что с начала СВО приняты 183 закона в поддержку бойцов Володин: в августе заработали новые меры поддержки участников СВО

Москва8 авг Вести.В августе в России заработали новые нормы поддержки участников специальной военной операции и их семей. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин на своем канале в мессенджере MAX.

Заработали новые нормы, направленные на расширение социальных гарантий военнослужащих. С 2022 года в целях законодательного обеспечения СВО Государственной Думой принято 183 федеральных закона. Это позволило сформировать систему, которая корректируется исходя из вызовов времени заявил Володин

Ранее стало известно, что на какие меры государственной поддержки военнослужащих называется выплаты участникам Специальной военной операции (СВО).