Москва14 авг Вести.Работодатель не вправе увольнять сотрудника только из-за достижения им пенсионного возраста, заявил ТАСС депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев.

По словам парламентария, Трудовой кодекс запрещает дискриминацию по возрасту при установлении условий труда.

Уволить пенсионера можно только на общих основаниях – например, по соглашению сторон, собственному желанию, при сокращении штата или ликвидации организации, а также за дисциплинарные нарушения подчеркнул Свищев

Кроме того, он отметил, что при сокращении штата пенсионеры могут получить преимущество при равной производительности труда и квалификации, если имеют больший стаж и более высокую квалификацию.

Если сотрудника пытаются уволить из-за возраста или под надуманным предлогом, депутат рекомендует обратиться в Государственную инспекцию труда, прокуратуру или суд. При этом важно сохранить доказательства возможной дискриминации.