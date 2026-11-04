Эксперт рассказала о штрафе за отказ брать на работу из-за семейного положения Эксперт Щедрова заявила об ответственности за отказ брать на работу из-за детей

Москва4 ноя Вести.Работодатель не вправе отказывать кандидату в трудоустройстве из-за семейного положения, беременности или наличия детей. При этом сам по себе вопрос о детях или планах на декрет на собеседовании законом не запрещен, но соискатель не обязан на него отвечать. Об этом RT рассказала вице-президент по HR компании UserGate Елена Щедрова.

Согласно статье 64 Трудового кодекса, решение о найме должно приниматься исходя из деловых качеств кандидата, отметила эксперт. При этом закон не запрещает сам по себе вопрос о наличии детей в ходе собеседования, противоправно лишь использование ответа на него в качестве основания для отказа в работе.

Куда полезнее обсуждать то, что действительно связано с работой, – готовность к командировкам, график, присутствие в офисе, – причем одинаково со всеми кандидатами. Позицию работодателей понять можно: бизнесу важна непрерывность работы, особенно в небольших командах. Но планирование ресурсов остается управленческой задачей и не должно превращаться в повод ограничивать карьерные возможности, тем более что повлиять на присутствие сотрудника могут самые разные обстоятельства – болезни, переезды, смена планов отметила Щедрова

Если кандидат считает, что ему отказали из-за беременности или наличия детей, он вправе запросить письменное объяснение причин. Работодатель обязан предоставить его в течение семи рабочих дней. Отказ можно оспорить в суде, хотя доказать факт дискриминации бывает сложно, подчеркнула эксперт.

По словам Щедровой, статья 145 УК РФ предусматривает за необоснованный отказ в приеме на работу по причине беременности или наличия детей в возрасте до трех лет штраф до 200 тыс. рублей либо обязательные работы.