С 1 сентября расширятся трудовые гарантии для женщин с маленькими детьми

Работодателям запретят устанавливать испытательный срок матерям детей до 3 лет С 1 сентября расширятся трудовые гарантии для женщин с маленькими детьми

Москва30 авг Вести.С осени работодатели не смогут устанавливать испытательный срок при приеме на работу женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет. Детали нового закона раскрыла корпоративный юрист Юлия Бондаренко в разговоре с NEWS.ru.

Сейчас статья 70 Трудового кодекса запрещает устанавливать испытательный срок беременным женщинам и сотрудницам с детьми в возрасте до полутора лет. По словам юриста, после вступления поправок в силу возраст ребенка будет увеличен до трех лет.

Так, отметила Бондаренко, с сентября работодатели не смогут включать условие об испытательном сроке в трудовой договор. Запрет действует даже в том случае, если сама соискательница не против.

Кроме того, ограничение устанавливать испытательный срок при приеме на работу распространяется и на лиц, воспитывающих детей до трех лет без матери добавила она

Эксперт подчеркнула, что работодатель также не сможет уволить такую сотрудницу из-за непрохождения "испытания", если все-таки решит назначить тестовый период, поскольку само его установление изначально противоречит законодательству.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о ряде мер по поддержке семей в России, которые вступают в силу в сентябре. Новые законы касаются в том числе студенческих семей.