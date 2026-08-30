Москва30 авгВести.С осени работодатели не смогут устанавливать испытательный срок при приеме на работу женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет. Детали нового закона раскрыла корпоративный юрист Юлия Бондаренко в разговоре с NEWS.ru.
Сейчас статья 70 Трудового кодекса запрещает устанавливать испытательный срок беременным женщинам и сотрудницам с детьми в возрасте до полутора лет. По словам юриста, после вступления поправок в силу возраст ребенка будет увеличен до трех лет.
Так, отметила Бондаренко, с сентября работодатели не смогут включать условие об испытательном сроке в трудовой договор. Запрет действует даже в том случае, если сама соискательница не против.
Кроме того, ограничение устанавливать испытательный срок при приеме на работу распространяется и на лиц, воспитывающих детей до трех лет без материдобавила она
Эксперт подчеркнула, что работодатель также не сможет уволить такую сотрудницу из-за непрохождения "испытания", если все-таки решит назначить тестовый период, поскольку само его установление изначально противоречит законодательству.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о ряде мер по поддержке семей в России, которые вступают в силу в сентябре. Новые законы касаются в том числе студенческих семей.