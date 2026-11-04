HR-эксперт Мурадян: границы на работе можно отстаивать без ущерба карьере

HR-эксперт объяснил, как выстроить личные границы на работе HR-эксперт Мурадян: границы на работе можно отстаивать без ущерба карьере

Москва4 ноя Вести.Сотрудники могут отстаивать личные границы на работе без ущерба для карьеры, если соблюдают профессиональные обязательства и заранее согласовывают условия с руководством. Об этом "Абзацу" рассказал HR-эксперт Гарри Мурадян.

По словам специалиста, важно заранее обсудить с руководителем рабочий график, доступность после окончания рабочего дня и объем обязанностей. При отказе от дополнительных задач эксперт советует не ставить ультиматумы, а объяснять занятость и предлагать определить приоритеты.

Соблюдайте собственные обязательства, умейте говорить нет, но предлагайте альтернативу. Например, сказать, что сегодня задержаться не смогу, но завтра утром возьму эту задачу в работу пояснил Мурадян

Эксперт также отметил, что при выстраивании личных границ важно учитывать интересы команды. По его мнению, демонстративное игнорирование корпоративной этики и нежелание взаимодействовать с коллегами могут подтолкнуть руководство к поиску более гибких сотрудников.

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