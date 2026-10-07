Москва7 окт Вести.Четкое понимание собственных компетенций и умение их презентовать может помочь сотруднику приблизить повышение на работе. Об этом в беседе с изданием "Абзац" рассказал HR-эксперт Илья Варакин.

По его словам, сотрудник должен быть готов обсуждать с начальством, в чем состоит его польза для компании.

Надо понять, в чем мой как сотрудника ценностный продукт... Формирование представления о себе – это то, как вас и вашу деятельность увидит работодатель. Дальше – честный разговор тет-а-тет, когда вы говорите, что именно можете сделать, чтобы приносить больше пользы объяснил Варакин

Ранее россиянам перечислили сферы, в которых легче всего найти работу. Как сообщалось, речь идет о ритейле, медицине и промышленности.