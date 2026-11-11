Россиянам рассказали, как вести себя на собеседовании после паузы в карьере Карьерный эксперт Семеренко: важно уметь объяснять длительную паузу в работе

Москва11 ноя Вести.Длительный перерыв в карьере может вызвать вопросы у работодателя уже на этапе просмотра резюме, однако сама по себе пауза редко становится причиной отказа - важнее, как кандидат ее объясняет и чем подтверждает свою готовность вернуться к работе. Такое заявление сделал карьерный эксперт центра "Профессии будущего" Святослав Семеренко изданию RT.

Эксперт отметил, что работодателей настораживает не перерыв на два, три или даже четыре года, а неопределенность вокруг него.

Рекрутер задается вопросами: не потерял ли человек квалификацию, какова его реальная мотивация вернуться в профессию и не уволится ли он при первой возможности. Если соискатель может спокойно и уверенно ответить на эти вопросы, большой пробел перестает быть проблемой сказал он

По словам эксперта, снизить сомнения нанимателей помогает указание любой профессиональной активности во время паузы: курсов, личных проектов, консультаций или отслеживания изменений в отрасли. Это показывает, что кандидат оставался в профессии.

Если перерыв был связан с декретом, уходом за родственником или болезнью, достаточно кратко упомянуть причину в разделе "О себе" без лишних подробностей. Детали можно обсудить на собеседовании.

Фриланс или собственные проекты Семеренко советует оформить как отдельный опыт работы - с задачами, достижениями и полученными навыками. При этом эксперт предупреждает, что не стоит придумывать несуществующую занятость или фиктивные проекты.

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