Москва3 ноя Вести.Эксперты по рынку труда и набору персонала рассказали MK.RU, какие аргументы работнику стоит использовать на переговорах с руководством о повышении зарплаты.

В частности, эксперт Алена Старовойт отметила, что для продуктивного диалога сотруднику стоит подготовить четыре группы аргументов: как поменялся объем его ответственности, каких измеримых результатов для компании он добился, как оплачивается работа аналогичных специалистов на рынке труда, а также какую ценность работодатель получит при повышении зарплаты сотруднику.

Гораздо убедительнее звучит формулировка: "За год я взял на себя еще два направления и увеличил объем продаж на X%. Сейчас моя зарплата ниже медианы по рынку - предлагаю обсудить пересмотр на 20%", чем аргумент "У меня ипотека, поэтому хочу +26%" сказала Старовойт

Партнер B&C Agency Артем Романюк, в свою очередь, связал шансы сотрудника на повышение зарплаты с ценностью для компании, а также с ее финансовым положением.

Добиться такого повышения реально, но многое зависит от финансового положения компании и ценности специалиста для бизнеса. Если работодатель не готов повысить оклад сразу, можно договориться о поэтапном пересмотре зарплаты или бонусах за результат отметил Романюк

Ранее сообщалось, что россияне в среднем хотят получать 178 186 рублей. При этом почти четверть опрошенных хочет повысить доход в 1,2-1,5 раза без смены места работы, а еще 28% готовы сменить работу ради повышения зарплаты.