В России вырос спрос на работников-пенсионеров из-за дефицита кадров HR-эксперт Лоикова объяснила рост востребованности пожилых сотрудников в России

Москва23 ноя Вести.В России зафиксировано увеличение спроса на специалистов предпенсионного и пенсионного возраста. Об этом сообщает НСН со ссылкой на HR-аналитика и карьерного консультанта Зулию Лоикову.

По словам эксперта, в условиях кадрового дефицита компании все активнее привлекают возрастных кандидатов.

Лоикова пояснила, что работодатели ценят пожилых сотрудников за надежность и высокий уровень ответственности. При этом зумеры, по ее оценке, более склонны к частой смене работы и склонны ставить личные интересы выше трудовых обязанностей.

Аналитик также обратила внимание на растущую популярность сервисов "бабушек и дедушек на час".

Дедушки и бабушки востребованы "на час" — ведь многим работающим родителям не с кем оставить ребёнка или забрать его из школы подытожила Лоикова

Ранее сообщалось, что сфера такси и пассажирских перевозок заняла третье место среди самых высокооплачиваемых вариантов частичной занятости для пенсионеров.