Москва23 нояВести.В России зафиксировано увеличение спроса на специалистов предпенсионного и пенсионного возраста. Об этом сообщает НСН со ссылкой на HR-аналитика и карьерного консультанта Зулию Лоикову.
По словам эксперта, в условиях кадрового дефицита компании все активнее привлекают возрастных кандидатов.
Лоикова пояснила, что работодатели ценят пожилых сотрудников за надежность и высокий уровень ответственности. При этом зумеры, по ее оценке, более склонны к частой смене работы и склонны ставить личные интересы выше трудовых обязанностей.
Аналитик также обратила внимание на растущую популярность сервисов "бабушек и дедушек на час".
Дедушки и бабушки востребованы "на час" — ведь многим работающим родителям не с кем оставить ребёнка или забрать его из школыподытожила Лоикова
Ранее сообщалось, что сфера такси и пассажирских перевозок заняла третье место среди самых высокооплачиваемых вариантов частичной занятости для пенсионеров.