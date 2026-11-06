Микротравмы и аллергия: терапевт об опасности бумажных платков при насморке Терапевт Орехович предупредила об опасности бумажных платков при насморке

Москва6 ноя Вести.Во время насморка слизистая оболочка носа отекает и становится особенно чувствительной к любым внешним воздействиям. В таком состоянии даже обычные бумажные носовые платки могут нанести вред: их грубая текстура способна вызвать микротравмы и спровоцировать аллергические реакции. Об этом рассказала в беседе с NEWS.ru ведущий врач-терапевт цифровой клиники ВСК Марина Орехович.

Многие производители носовых платков используют переработанное сырье — макулатуру. Для очистки и отбеливания применяются агрессивные вещества: хлорная известь, отбеливатели, флуоресцентные агенты, промышленный тальк. Их следы остаются на платке и при контакте с воспаленной слизистой могут вызывать аллергию и раздражение пояснила специалист

Кроме того, по словам Орехович, при насморке слизистая чувствительна и отечна, а частое трение сухой бумагой может оставить микротравмы, которые становятся "входными воротами" для бактерий. В результате кожа под носом шелушится, краснеет и болит.

Специалист также отметила, что пропитка влажных салфеток нередко содержит агрессивные для слизистой компоненты. В частности, по ее словам, в состав часто входят спирты, которые пересушивают кожу и разрушают ее естественный защитный барьер.

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