Терапевт объяснил, как отличить стрессовый кашель от вирусного Терапевт Звонков: стрессовый кашель возможно выявить и остановить

Москва23 окт Вести.Стрессовый кашель отличается от вирусного тем, что может прекратиться после устранения причины стресса, а также обычно не сопровождается выделением мокроты. Об этом "Абзацу" рассказал терапевт Андрей Звонков.

По словам врача, психогенный кашель может возникать на фоне выброса адреналина и кортизола.

Достаточно убрать причину стресса, вместе с ней уйдет и кашель. Обычно хватает продышаться, сделать 10 глубоких вдохов, выпить успокаивающий чай – и вместе со стрессом уходит кашель рассказал Звонков

Вирусный кашель, как пояснил терапевт, возникает из-за воспаления нервных окончаний и на первых этапах тоже может быть сухим. Мокрота появляется не сразу, поэтому отсутствие выделений само по себе не позволяет определить причину кашля, отметил специалист.

Стрессовый кашель также может возникать из-за неловких вопросов или растерянности, добавил эксперт. В таких ситуациях врач рекомендует сделать паузу и постараться восстановить спокойное дыхание.

Звонков также подчеркнул, что подозрении на бактериальную или вирусную инфекцию лечение следует проводить под наблюдением специалистов.

Ранее врач Александр Мясников рассказал, когда нельзя подавлять кашель. По его словам, это может привести к застою мокроты.