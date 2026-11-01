Фармацевт рассказал, какими напитками нельзя запивать лекарства Фармацевт Яланжи: простуда может затянуться, если запивать лекарства чаем и кофе

Москва1 ноя Вести.Простуда и грипп могут затянуться, если запивать лекарства неподходящими напитками, которые серьезно влияют на эффективность медикаментов. Об этом рассказал фармацевт Иван Яланжи в беседе с РИА Новости.

В сезон простуд многие постоянно пьют чай и могут им же запивать лекарства, не задумываясь, что тем самым снижают эффективность действующих веществ​​​. А если вместо чая пить кофе, то вырастает дополнительная нагрузка на сердце и нервную систему объяснил он

При этом попытка запить таблетки цитрусовыми соками влияет на ферменты печени, которые перерабатывают медикаменты. В итоге концентрация лекарств растет и пациенту может стать еще хуже, чем было, добавил эксперт.

Даже молоко и минеральная вода – не самые безопасные варианты. В молоке содержится кальций, который связывается с активными препаратами некоторых видов антибиотиков, мешая их всасыванию. В итоге обычная ангина может вернуться вновь с уже более серьезными осложнениями, объяснил Яланжи. А минеральная вода и газированные напитки меняют кислотность желудочного сока, что, в свою очередь, меняет и сроки растворения препаратов, добавил специалист.

По словам Яланжи, даже обычные травяные настои могут оказаться опасными. Зверобой, например, ускоряет выведение многих препаратов, снижая их концентрацию.

Лучший вариант – это запивать медикаменты 150-200 миллилитрами чистой негазированной воды комнатной температуры заключил фармацевт

Ранее врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников рассказал, что средства от простуды не дают гарантии результативности – они не убирают сам очаг инфекции, а лишь снимают на время симптомы.