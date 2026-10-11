Диетолог рассказал, как избежать обезвоживания при простудных заболеваниях Бернацкий: при резких перепадах температуры нужно восполнить электролиты

Москва11 окт Вести.При простудных заболеваниях, особенно при резких перепадах температуры, может произойти обезвоживание организма. Поэтому важно восполнять уровень электролитов. Об этом ИС "Вести" заявил гастроэнтеролог и диетолог Национального медицинского центра онкологии им. Н.Н. Петрова Артур Бернацкий.

Когда резкие перепады [температуры] – это больший выход пота, большой выход жидкости … Если, допустим, у человека три дня температура 38-39 … это большие потери. Калий, натрий теряется прежде всего. Натрий поддерживает артериальное давление … Поэтому, как только человек вышел из болезни, необходим большой объем жидкости … даже может быть подключен [препарат], где содержатся все эти микроэлементы, буквально одни сутки попить, литр выпить. И обязательно немножечко досаливать пищу или съесть какие-то соленые продукты, чтобы компенсировать эти моменты сказал диетолог

Ранее Бернацкий заявил, что ночью иммунная система человека наиболее эффективно борется с вирусами.