Москва11 октВести.При простудных заболеваниях, особенно при резких перепадах температуры, может произойти обезвоживание организма. Поэтому важно восполнять уровень электролитов. Об этом ИС "Вести" заявил гастроэнтеролог и диетолог Национального медицинского центра онкологии им. Н.Н. Петрова Артур Бернацкий.
Когда резкие перепады [температуры] – это больший выход пота, большой выход жидкости … Если, допустим, у человека три дня температура 38-39 … это большие потери. Калий, натрий теряется прежде всего. Натрий поддерживает артериальное давление … Поэтому, как только человек вышел из болезни, необходим большой объем жидкости … даже может быть подключен [препарат], где содержатся все эти микроэлементы, буквально одни сутки попить, литр выпить. И обязательно немножечко досаливать пищу или съесть какие-то соленые продукты, чтобы компенсировать эти моментысказал диетолог
Ранее Бернацкий заявил, что ночью иммунная система человека наиболее эффективно борется с вирусами.